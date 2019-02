PSG : Le président Nasser Al-Khelaïfi reçoit un compliment XXL de la part du maitre

Dans : PSG, Foot Europeen, Liga.

Même si le PSG ne s’est encore jamais hissé dans le dernier carré de la Ligue des Champions, il s’est assurément fait une place parmi les plus grandes équipes européennes. Cela ne fait même aucun doute selon Florentino Pérez, dont l’avis sur le club de la capitale est bien différent de celui de Javier Tebas, par exemple. En effet, dans une interview accordée à France-Football, le président du Real Madrid a rendu un bel hommage à Nasser Al-Khelaïfi. Selon le dirigeant espagnol, c’est en particulier grâce au dirigeant qatari que le PSG est devenu un si grand club.

« Le Paris Saint-Germain est déjà un grand club et c’est un club ami qui fait partie de l’élite du football. Nous n’avons pas besoin de leur donner des conseils car le PSG a placé le football français à la place qu’il mérite. Al-Khelaifi a fait un excellent travail. Le club est devenu plus grand et va devenir encore plus grand. Il n’y a pas de secret, cela prend juste du temps » a confié, d’un œil plutôt bienveillant, le président du Real Madrid. Un avis tranché qui diffère avec l’opinion du Barça ou de la Ligue de football espagnole au sujet du PSG…