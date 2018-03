PSG : Le plus dur pour Alves, c’est la polémique Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Très décevant contre le Real Madrid (1-2) mardi, le latéral droit du Paris Saint-Germain Daniel Alves a encore affiché ses limites.

Comme l’expulsé Marco Verratti et l’entraîneur Unai Emery, le Brésilien, coupable sur l’ouverture du score de Cristiano Ronaldo, n’échappe aux critiques après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. D’autant que l’ancien Barcelonais est impliqué dans une drôle de polémique. Sur certaines images, on le voit se curer le nez avant de toucher le bras de CR7. Dani Alves aurait-il déposé sa crotte de nez sur l’attaquant portugais ? Plusieurs médias se posent la question, ce qui agace le Parisien.

« Le plus pénible dans ma profession, la plupart du temps, ce n’est pas d’être éliminé. Ça fait partie du quotidien. Mais voir et entendre des bêtises comme ça… Mais bon, je continuerai à jouer comme je l’ai fait jusqu’à aujourd’hui et je laisse les bêtises aux imbéciles », a tweeté Dani Alves, qui n’est évidemment pas d’humeur à évoquer ce genre de polémiques.