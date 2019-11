PSG : Le plan machiavélique du Qatar pour prolonger Mbappé

Dans : PSG.

Quel sera l’avenir de Kylian Mbappé à l’issue de la saison ? Le PSG se prépare à tout, et notamment à faire une offre colossale à l’attaquant français, même si cela pourrait faire des dégâts.

Le football est ainsi fait que dès le mois de novembre, les discussions et les scénarios sont envisagés pour l’été suivant. Cela risque de durer, mais l’avenir de Kylian Mbappé est toujours au centre des intérêts. Concentré sur sa saison, le champion du monde est envoyé avec insistance du côté du Real Madrid, le club qu’il rêve un jour de rejoindre. Un peu tôt au goût du PSG, qui a fait savoir qu’il comptait bien encore longtemps profiter des services de l’ancien monégasque, qui possède encore deux ans et demi de contrat. L’idéal serait donc d’améliorer ce contrat, avec une prolongation dans le temps. Pour cela, proposer un salaire XXL peut faire pencher la balance, surtout si cela fait de Mbappé l’un des joueurs les mieux payés de la planète football.

C’est ce qu’envisagent de faire les dirigeants qataris selon Le Parisien, qui annonce que, si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n'ont pas prolongé Thiago Silva et Edinson Cavani et n’entendent pas vraiment le faire, c’est pour se garder une grosse marge de manoeuvre en ce qui concerne la masse salariale, et offrir donc de quoi satisfaire Kylian Mbappé. Un pari osé, car si Cavani a bien compris que l’avenir se ferait sans lui à Paris, Thiago Silva a bien fait comprendre qu’il rêvait de terminer sa carrière au PSG, surtout avec la belle saison qu’il est en train de vivre. Après, les trentenaires, qui figurent tous les deux dans le Top4 des salaires du club, risquent de tomber de haut en voyant que leur club est surtout prêt à tout donner pour Mbappé.