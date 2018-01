PSG : Le plan colossal du Real pour recruter Neymar au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cela fait désormais plusieurs semaines qu’un intérêt du Real Madrid pour Neymar est évoqué en Espagne. Il faut dire que le club espagnol doit sérieusement songer à renouveler son attaque, Karim Benzema étant très contesté par les supporters et Cristiano Ronaldo ayant dépassé la barre des 32 ans. Le profil de l’international brésilien du PSG a donc de quoi séduire. Polyvalent, leader d’attaque et icône marketing, il conviendrait parfaitement au Real Madrid, qui aurait ainsi songé à un plan colossal pour le recruter l’été prochain…

Bale et Kroos sacrifiés pour Neymar ?

Selon les informations de Don Balon, Florentino Pérez est prêt à « sacrifier » Toni Kroos afin de financer l’arrivée de Neymar au Real Madrid lors du mercato estival de 2018. Moins régulier cette saison, l’international allemand intéresse trois formations selon le média espagnol : Manchester United, Manchester City, et… le Paris Saint-Germain. Plus souvent à l’infirmerie que sur le côté droit de l’attaque du Real, Gareth Bale pourrait également être vendu afin de faire de la place à Neymar. Reste que le PSG ne se laissera pas faire. Il paraît même aujourd’hui hautement improbable que le club de la capitale accepte de céder son leader d’attaque, un an seulement après l’avoir recruté pour 222ME. Mais dans ce mercato totalement fou, tout semble désormais possible.