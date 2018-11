PSG : Le Parquet de Paris déclenche une enquête sur le fichage ethnique

Dans : PSG, Ligue 1.

Suite aux articles de Mediapart et de L'Equipe sur la mise en place supposée d'un fichage ethnique au sein de la cellule recrutement du Paris Saint-Germain, la Ligue des droits de l'homme avait porté plainte contre X pour « discrimination » et pour « collecte et traitement de données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales ou ethniques ». Et cela n'a pas traîné, le Parquet de Paris a en effet décidé vendredi dernier, mais on l'apprend seulement ce lundi, de déclencher une enquête pour « discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie ou la nationalité » au Paris Saint-Germain.

C'est la Brigade de répression de la délinquance contre la personne qui sera en charge de ce dossier forcément très médiatique. De son côté, le PSG avait reconnu la semaine passée que des fiches existaient, mais qu'aucune discrimination n'avait été appliquée au sein de sa cellule recrutement.