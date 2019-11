PSG : Le Paris SG flingue ses entraineurs, c’est évident

Dans : PSG.

En dépit de sa prolongation de contrat signée l’été dernier, Thomas Tuchel a vu son statut se fragiliser avec l’arrivée de Leonardo et la difficile saison 2018-19.

S’il venait à prendre la porte, l’entraineur allemand parviendrait-il à s’en remettre? Pas forcément selon Stéphane Bitton, qui connait le PSG sur le bout des doigts et constate que l’après-Paris SG est toujours difficile à digérer pour les techniciens.



« Il y a forcément un problème car Paris est aujourd’hui une addition de talents. Quand une équipe gagne, on dit que c’est grâce à Klopp, Zidane ou Guardiola, quand ce n’est pas le cas, il faut bien parler aussi de l’entraîneur. Avec le matériel qu’a Tuchel, on pourrait avoir quelque chose de mieux que ces matches contre Dijon, Bruges ou Brest. A priori, passer sur le banc du PSG, c’est spécial, et c’est difficile de s’en remettre… Antoine Kombouaré est 19e de Ligue 1 avec Toulouse, Carlo Ancelotti est au centre d’une grosse polémique à Naples, Laurent Blanc est sans emploi, et Unai Emery va bientôt sauter à Arsenal », a livré le consultant de France Bleu, qui dresse un portrait peu flatteur pour l’avenir de Tuchel s’il venait à prendre la porte. Précisons tout de même que, après son limogeage du PSG, Carlo Ancelotti a pris ensuite en mains le Real Madrid, en ramenant tout de même la Ligue des Champions dans la capitale espagnole.