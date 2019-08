PSG : Le Paris SG de Mbappé, c'est comme le Barça de Messi

Dans : PSG, Ligue 1, TFC.

Tout le monde s'accorde à dire que la Ligue 1 perdrait très gros en cas de départ de Neymar au Paris Saint-Germain.

Sauf que selon certains suiveurs du championnat de France, le club de la capitale dispose déjà de son remplaçant sur et en dehors du terrain, en la personne de Kylian Mbappé. Il faut dire que le meilleur buteur de la L1 la saison dernière fait déjà partie des tous meilleurs joueurs au monde à 20 ans. Quatrième du classement du Ballon d’Or 2018, le champion du monde ne laisse personne insensible. Ses adversaires en tête, et notamment Alain Casanova, qui se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG dimanche prochain.

« Quand vous avez Mbappé, je pense que c’est comme quand vous affrontez le Barça avec Messi ou le Real Madrid ou la Juve avec Cristiano Ronaldo. Je pense que ça fait partie des 3-4 meilleurs joueurs du monde donc c’est déjà, je pense pour eux un très gros avantage. Après c’est une équipe constituée à tous les postes pratiquement des meilleurs joueurs d’Europe. Ils ont cherché à se renforcer, peut-être que des noms comme Herrera, Sarabia ça ne vous dit pas grand-chose. Moi qui connaît bien le championnat espagnol, je sais que ce sont des joueurs de très haut niveau. Plus tous les joueurs qui sont restés, les Marquinhos, les Verratti, les Thiago Silva, Di Maria, Cavani et ainsi de suite… Je pense que c’est une des meilleures équipes d’Europe. On ne va pas se mentir, ils vont être chez eux, ils ont perdu à Rennes, ils vont vouloir faire ce qu’il faut devant leur public. Maintenant, c’est sûr qu’ils sont plus forts que nous, ils ont plus de qualité que nous, mais on va jouer les coups à fond et on va voir ce qu’on va pouvoir faire », a lancé, en conférence de presse, le coach de Toulouse, qui s’attend donc à souffrir contre une bête blessée. Surtout si Mbappé est dans un grand soir.