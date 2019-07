PSG : Le Paris SG cache un gros coup à 70ME

Dans : PSG, Mercato.

Parmi les objectifs du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts, le recrutement d’un milieu de terrain défensif est considéré comme prioritaire.

Toutefois, le PSG fait aussi travailler ses scouts sur une venue moins évidente. En effet, Le Parisien affirme que Leonardo aimerait recruter un arrière gauche. Un choix étonnant puisque Juan Bernat a été l’une des grandes satisfactions de la saison, notamment par sa capacité à élever son niveau et à être décisif en Ligue des Champions. De son côté, longtemps blessé, Layvin Kurzawa a bien terminé l’exercice, se retrouvant ainsi motivé pour briller dans la saison à venir. Seul le jeune Stanley Nskoki, qui a joué les utilités par moments et a pu avoir un temps de jeu non négligeable, va ainsi très probablement laisser sa place cet été.

L’idée de recruter un arrière gauche pourrait toutefois avoir une explication. En effet, la presse italienne annonce que la Lazio Rome apprécierait le profil de Kurzawa, et pourrait récupérer le Français dans le cadre du transfert de Sergej Milinkovic-Savic. Une manière de faire baisser le prix du Serbe, pour qui la Lazio demande quasiment 90 ME. Cela pourrait dès lors se jouer aux alentours de 70 ME si jamais l’ancien monégasque rejoignait Rome cet été. Comme quoi Leonardo a de la suite dans les idées en cherchant ainsi un arrière gauche.