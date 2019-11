PSG : Le Paris SG arrive en mode Céline Dion, Brest adore ça

Dans : PSG.

Pour un promu comme le Stade Brestois, la réception du Paris Saint-Germain représente l’un des grands événements de la saison. D’où l’emballement du public et de la direction.

Brest est impatient d’accueillir le Paris Saint-Germain ! Que le champion de France se rassure, l’excitation du promu n’a rien à voir avec ses ambitions sportives. Les supporters finistériens sont tout simplement ravis de recevoir les cracks parisiens au Stade Francis-Le Blé. La preuve, les 15 000 places sont parties en trois minutes ! Comme si les Brestois recevaient la visite d’une star de la chanson.

« Oui, les gens veulent voir ce qui brille ! C’est comme Céline Dion à Carhaix (aux Vieilles Charrues), c’est fou », a commenté le co-président de Brest Gérard Le Saint dans Le Télégramme, sans se vexer de l’attirance du public pour le PSG, plus que pour son équipe. « Non, pas du tout, au contraire, c’est aussi ça qui crée la vie autour du club, qui fait le buzz, a-t-il réagi. C’est sympa car nous, plus on fédère, mieux c’est ! Mais il y a aussi tous ceux qui viennent régulièrement, il ne faut pas les oublier. »

Brest croit à l’exploit

Et bien évidemment, la fête serait encore plus belle avec un exploit sur le terrain. « On a toujours envie que le petit terrasse le gros comme Dijon l’a fait la semaine dernière, il y a toujours cet espoir, a avoué le dirigeant. C’est la magie du foot et je pense que les gens, ici, seront toujours pour leur club. Ça leur plaît de voir le PSG mais le fond est brestois. C’est Brest avant tout ! » Rappelons que cette saison, le promu n’a concédé que trois défaites en Ligue 1, soit autant que les hommes de Thomas Tuchel.