PSG : Le Paris SG accusé de ridiculiser un de ses propres joueurs

Dans : PSG, Ligue 1.

Cela a failli être le bon coup du Paris Saint-Germain en toute fin de mercato, le FC Nantes a été à deux doigts de s'offrir Jesé. Mais faute d'un départ de Diego Carlo en Russie, les Canaris ont renoncé à ce transfert gratuit, et l'attaquant espagnol est donc resté au PSG. Il est vrai qu'avec un salaire colossal et des préoccupations qui ne semblent plus réellement sportives, l'ancien joueur du Real Madrid constitue une sacrée épine dans le pied d'un club qui doit faire attention à son budget.

Mais ce mercredi, au lendemain de la publication de la liste des joueurs retenus par le Paris Saint-Germain pour la Ligue des champions, certains médias espagnols crient à la maltraitance concernant Jesé. Marca, jamais en reste pour dire du mal du club de la capitale, s'offusque du fait que non seulement l'attaquant soit privé de C1, mais également qu'il ne figure même pas dans l'effectif du PSG sur le site officiel du club et même de la Ligue de Football Professionnel, tandis qu'il ne s'entraîne même plus avec le groupe de Thomas Tuchel. Pour le quotidien sportif, soutenu par son confrère de AS, ce comportement n'est pas normal, alors que le Paris SG tente de trouver une solution pour éventuellement le céder dans un pays exotique où le mercato est encore ouvert. Malgré ses 500.000 euros par mois, on plaindrait presque Jesé....