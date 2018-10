PSG : L'énorme pari de Tuchel, Ménès et Boulleau applaudissent

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé sur la victoire du Paris Saint-Germain contre Nice (3-0), Laure Boulleau et Pierre Ménès ont tous les deux tenus à souligner l'importance des jeunes dans le projet de Thomas Tuchel.

Samedi, face à l'OGCN, le club de la capitale française a probablement réalisé le match le plus abouti de son début de saison record en Ligue 1. En affichant une assurance et une intensité tout au long de la rencontre, Paris a prouvé qu'il monte clairement en puissance après la déconvenue de Liverpool en Ligue des Champions. Une bonne dynamique que Thomas Tuchel doit en partie aux bonnes prestations des jeunes joueurs, comme Diaby ou Nkunku, prouvant qu'il n'hésite pas à faire confiance aux talents du centre de formation. Ce qui plaît à Laure Boulleau.

« L’écart qu’il y a entre le PSG et ses concurrents en Ligue 1 permet à Tuchel de lancer des jeunes et de leur donner du temps de jeu. Il aime lancer les jeunes aussi. C'est peut-être une politique globale du club. On sait qu’il va y avoir un nouveau centre de formation, ça prouve que la formation est plus performante et bosse bien, sort plus de joueurs. Et d’un point de vue économique, avec le fair-play financier, cela ne peut être que bénéfique », a lancé, dans le Canal Football Club, l'ancienne joueuse du PSG, suivie ensuite par Pierre Ménès. « Il y a la possibilité que le PSG soit devant une superbe génération de jeunes. Je pense que Diaby serait titulaire dans tous les autres clubs de Ligue 1. Je pense que Diaby, on le verra souvent cette saison », a avoué le journaliste, qui pense donc que le jeune Moussa Diaby va clairement s'inscrire dans la rotation offensive du PSG alors qu'il a failli partir lors du dernier mercato, ce qui prouve donc que Tuchel compte sur les titis parisiens.