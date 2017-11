PSG : Le Parc sanctionné, Emery ne veut plus voir ça

Dans : PSG, Ligue 1.

La semaine dernière, le PSG a été sanctionné d’un match à huis clos partiel par la commission de discipline de la LFP pour le match face à Troyes qui se dispute mercredi soir au Parc des Princes. Cette sanction faisait suite aux nombreux engins pyrotechniques allumés dans la tribune Auteuil lors du match PSG-Nice le 27 octobre dernier.

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Unai Emery a réagi à cette sanction. Il regrette forcément l’absence d’une partie du public pour ce match face aux Aubois. « Nous voulons tous nos supporters au Parc des Princes. L’ambiance est très grande avec nos supporters. Tous les fans aiment profiter du match et du beau jeu de l’équipe. Pour nous, c’est important de voir le stade plein le plus de fois possible. Demain, il va manquer certains de nos fans et nous ne voulons pas que cela se reproduise dans l’avenir » a-t-il lancé. Espérons pour le club parisien que le message soit passé et qu’aucun incident, aussi mineur soit-il, ne sera à déplorer dans les prochaines semaines.