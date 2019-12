PSG : Le Parc en feu contre Tuchel, il en rêve

Dans : PSG.

Thomas Tuchel le sait, tant que le PSG sera tranquillement leader de Ligue 1 et en course en Ligue des Champions, ses choix ne seront pas réellement remis en cause.

Néanmoins, en cette première partie de saison, le traitement dont fait l’objet Edison Cavani interpelle. C’est le cas de Daniel Riolo, clairement choqué par le passage prolongé sur le banc de l’attaquant du PSG, et qui aimerait bien que les supporters parisiens le soient également autant que lui. Dans un plaidoyer pour demander une rébellion du Parc des Princes à l’encontre de ce choix de Tuchel, le polémiste de RMC rappelle que l’enceinte de la Porte d’Auteuil a parfois mené des combats bien plus futiles par le passé…



« Moi, j'ai entendu le Parc des Princes se mettre debout pour acclamer des tocards, des Partouche et des Ibisevic. Et là, il n'y en a pas un dans les ultras qui se met debout et qui hurle Cavani pendant au moins dix minutes, pour faire comprendre à Tuchel que ce qu'il fait au meilleur buteur de l'histoire du club, c'est scandaleux ? La plupart du temps, ils le soutiennent. Ils ont fait une magnifique chanson sur lui. Je sais qu'ils l'aiment. Mais les ultras, faites quelque chose! Manifestez-vous, faites quelque chose. Avec Neymar qui a chié sur tout le monde au club, ils ont fait ce qu'ils devaient faire fin août. Mais maintenant, c'est terminé, tout est rentré dans l'ordre? Oh, il faut que quelqu'un se réveille! On ne peut pas faire ça. Ça veut dire que ce club n'a pas d'histoire, qu'on ne respecte rien. Ce que fait Tuchel, c'est lamentable. C'est impardonnable ce qu'il fait avec Cavani », a pesté un Daniel Riolo qui aimerait bien que le public soutienne l’un de ses joueurs les plus dévoués de ces dernières années, et ne laisse pas passer ce choix fort de Thomas Tuchel.