PSG : Le Parc en colère ? Herrera ne monte pas en première ligne pour Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Il n’a pas encore joué un match cette saison, et sera dans le groupe de Thomas Tuchel pour la venue de Strasbourg. Lui, ce n’est pas Neymar, c’est Ander Herrera, qui était en conférence de presse ce vendredi afin d’évoquer sa reprise et la rencontre à venir. Inévitablement, le milieu de terrain a été interrogé sur la situation de Neymar, la star du PSG se voyant promis un accueil délicat de la part du public parisien, qui n’a pas goûté ses envies d’ailleurs pendant tout l’été. L’Espagnol a tenu à aborder cette question avec une grande humilité, refusant de se mêler à ce débat dans lequel il ne pouvait pas s’impliquer. Et il n’a pas non plus demandé spécialement de l’indulgence envers Neymar au public du Parc des Princes…

« Je suis ravi de jouer avec Neymar. Pour moi c’est un top 5 mondial. C’est une opportunité de jouer avec un joueur qui peut être Ballon d’Or comme Kylian Mbappé ou Marco Verratti, qui peut devenir le meilleur milieu terrain du monde d’ici peu. Il a bien joué avec le Brésil cette semaine. Je vais essayez de me mettre aux services de ces joueurs-là. Son accueil au Parc ? Je respecte les supporters car ils payent les billets. Nous sommes là pour eux. Je viens d’arriver donc je ne suis personne pour dire aux supporters comment ils doivent se comporter. Je vais mettre ma pierre à l’édifice pour qu’il puisse être le meilleur. C’est à travers les yeux des fans qu’on existe et c’est pour eux qu’on joue » a livré un Ander Herrera au discours mesuré, même si cela ne changera rien à l’accueil prévu pour Neymar.