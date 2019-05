PSG : Le nouveau maillot domicile a fuité, mais il n'est pas en vente

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est l’heure des nouveaux maillots en cette fin de saison, et le PSG n’a toujours pas officiellement dévoilé le sien pour l’exercice 2019-20.

Néanmoins, le club de la capitale a bien évidemment déjà tout préparé, et tente de garder le secret jusqu’au dernier moment. C’est raté en cette époque des réseaux sociaux puisqu’une photo de Daniel Alves avec la nouvelle tenue a fuité sur la toile, permettant de voir le Brésilien avec le nouvel équipement, le nouveau maillot et également le nouveau sponsor. Une déception pour beaucoup de fans parisiens qui espéraient le retour de la tenue chère à Daniel Hechter. A noter que ce maillot ne sera pas officiellement dévoilé ni mis en vente avant le 30 juin, date de l’entrée en vigueur du nouveau contrat avec « All », le programme de la marque des hôtels Accor. Il faudra ensuite attendre la reprise et la tournée en Asie pour dévoiler le maillot extérieur, puis septembre pour avoir apparaître le « third ».