PSG : Le Monsieur Parfait de Paris bluffe Dugarry

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Attendu au tournant, Leonardo n’a pas déçu les fans du Paris Saint-Germain cet été durant le mercato. En recrutant Navas, Gueye, Herrera ou encore Icardi et en conservant Neymar, le directeur sportif brésilien a réalisé un sans-faute aux yeux des supporters. Un avis partagé par Christophe Dugarry, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC que le Brésilien avait fait honneur à sa réputation d’excellent directeur sportif en menant parfaitement la barque du Paris Saint-Germain tout au long de l’été et en concluant tout cela parfaitement le dernier jour avec Navas et Icardi.

« Leonardo a renforcé son équipe, aussi bien quantitativement que qualitativement. Il y avait des manques que l’ancien directeur sportif n’avait pas comblé. Deux milieux défensifs sont arrivés, Herrera et Gueye ce sont deux bonnes idées. Il arrive à gérer le dossier Neymar même si j’aurais mis une deadline. Le PSG sort grandi de cette affaire. En plus, Leonardo se fait prêter Icardi le dernier jour du mercato. Même si on aime tous Cavani, il lui fallait une doublure car il est un peu vieillissant. Cela a été fait tranquillement, comme il faut. Leonardo a fait un excellent travail, il est à la hauteur de sa réputation » s’est félicité Christophe Dugarry, totalement séduit par Leonardo à Paris. Désormais, ce sera à Thomas Tuchel de gérer aux mieux cet effectif pléthorique…