PSG : Le mercato s'emballe pour la mascotte de Paris

Il devait être la doublure d’Edinson Cavani, un attaquant capable de dépanner dans les petits matchs de Ligue 1 et d’inscrire 7 à 10 buts dans le championnat de France. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Éric-Maxim Choupo-Moting, lequel est rapidement devenu une mascotte plus qu’autre chose aux yeux des spectateurs du Parc des Princes en raison de son attitude sympathique mais maladroite, notamment lorsqu’il est question de pousser la balle au fond des filets. C’est donc sans surprise que Leonardo souhaite se débarrasser de l’international camerounais, à qui il reste un an de contrat au mercato.

Reste qu’il n’est pas si simple de faire partir un joueur de 30 ans du Paris Saint-Germain. Le Camerounais n’est pas pressé de faire ses valises mais selon les informations de Sky Italia, un projet intéressant pourrait retenir son attention en Italie. En effet, le club promu de Lecce serait sur les traces de Choupo-Moting, et souhaiterait faire de l’attaquant parisien le leader de son attaque pour la saison à venir. Le club transalpin, qui a également pensé à Kostas Mitroglou, aura-t-il les moyens de ses ambitions, et la possibilité d’offrir à Choupo-Moting un salaire équivalent à celui qu’il touche au PSG ? La faisabilité ou non de cette opération dépend assurément de cela…