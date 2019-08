PSG : Le mercato n’a ni queue ni tête, Pierre Ménès attaque

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Malgré les recrutements de joueurs tels que Sarabia, Herrera, Gueye ou encore Diallo, le mercato du Paris Saint-Germain semble encore incomplet.

Et pour cause, le club de la capitale n’a toujours pas réglé l’un de ses principaux problèmes de l’an passé, à savoir le manque de compétitivité de ses latéraux et notamment de Meunier et de Kurzawa. Pour Pierre Ménès, interrogé à ce sujet par Unibet, il est évident que le mercato du PSG sera raté si aucun joueur ne débarque dans ce secteur de jeu. De plus, le consultant du Canal Football Club s’inquiète du manque de liant offensif en l’absence de Neymar, toujours annoncé partant…

« L’équipe ronronne, l’équipe est, je trouve, assez pauvre techniquement. Le recrutement me paraît étrange. On avait quand même isolé les faiblesses du PSG : le gardien, les latéraux, le milieu défensif. Du coup, Leonardo a pris 3 milieux. Donc on se retrouve avec Areola, on se retrouve toujours avec Meunier... Le problème du 6 devrait être résolu avec Gueye et Herrera. Mais on s’aperçoit que sans Neymar ou un remplaçant plausible et potable à Neymar, cette équipe n’a aucun liant offensif » a pesté le journaliste, persuadé que Leonardo n’a pas fait que des bons choix cet été au mercato. A moins que le Brésilien ne réserve encore une ou deux surprises pour la fin de ce marché des transferts.