PSG : Le mercato ? Leonardo ordonne à Tuchel de se taire

Dans : PSG.

Thomas Tuchel était détendu samedi soir au Parc des Princes après la victoire du Paris Saint-Germain contre Amiens. Mais l'entraîneur allemand a été nettement plus prudent avant de parler du mercato.

Le marché hivernal des transferts ouvrira ses portes dans une dizaine de jours, et il ne fait nul doute que le PSG va encore susciter bien des rumeurs, le club de la capitale ayant pour habitude de se remuer durant ce mois de janvier. Même si l’époque des signatures de prestige, à l’image de celle de David Beckham, est terminée, le club de la capitale pourrait faire un peu de place dans son vestiaire et pourquoi pas recruter. Mais s’il a une idée très claire sur la question du mercato, Thomas Tuchel a clairement fait savoir qu’il n’était pas autorisé à entrer dans les détails concernant les opérations éventuelles.

Et le technicien allemand de dire ce qu’il souhaitait, tout en reconnaissant ses limites sur le sujet du mercato. « S’il y aura des mouvements pour le PSG au mercato ? Peut-être, mais ce n'est pas nécessaire. Je suis très satisfait et très heureux avec l'équipe actuelle. Si des joueurs veulent partir, on doit en parler, en discuter, mais ce n'est pas nécessaire absolument. Mais je crois que Leonardo a dit qu'il est là pour parler de mercato et que je ne dois pas parler de ça », a lancé avec un grand sourire Thomas Tuchel, qui a bien compris que le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain était désormais le seul maître à bord concernant ce sujet et qu’il ne devait pas communiquer sur ce thème.