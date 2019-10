PSG : Le mercato est fini, Leonardo et toujours en feu

Dans : PSG, Mercato.

Attendu au tournant cet été pour son retour aux commandes, Leonardo n’a pas déçu.

De la fermeté dans le dossier Neymar et à travers ce dossier le respect de l’institution, des départs de jeunes joueurs gérés du mieux possible, et surtout des recrues qui apportent qualité, expérience et esprit collectif, pour une équipe qui en avait bien besoin. Les supporters sont aux anges mais ce serait mal connaître le dirigeant brésilien que de croire qu’il se repose sur ses lauriers après cette entrée en matière très intense.

Ainsi, le directeur sportif parisien multiplie les rendez-vous et les avancées en ce qui concerne les prolongations. Celles de Colin Dagba et de Garissone Innocent sont déjà signées, même si elles n’ont pas été encore officialisées, selon plusieurs sources. Et concernant les joueurs un peu plus prestigieux de l’effectif, Marquinhos a reçu une offre de prolongation. Le Brésilien, très apprécié par les fans, ses coéquipiers et le staff, souhaite également parapher un nouveau bail, et les premières bases d’un contrat sont donc bien parties. Lié pour le moment jusqu’en juin 2022 avec le PSG, l’ancien de la Roma devrait en profiter pour voir son salaire être revu à la hausse, et surtout s’inscrire sur le très long terme avec le Paris Saint-Germain.