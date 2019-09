PSG : Le mercato est fini, ce joueur sort le champagne

Dans : PSG, Mercato.

Même si ses messages ne font pas toujours l’unanimité, loin de là comme l’attestent les polémiques de la saison dernière, Thomas Meunier ne se prive jamais de dire ce qu’il pense sur les réseaux sociaux ou face aux médias.

Et sa situation actuelle a visiblement beaucoup agacé l’international belge, que l’on disait poussé vers la sortie et même proche de Valence dans les dernières heures du marché des transferts. Il n’en a rien été et l’ancien de Bruges savoure clairement la fin du grand bazar du mercato. « Allez encore 54 minutes et on me foutra la paix pour de bon », avait ainsi lancé le latéral parisien avant la deadline de minuit, avant d’y aller de son petit message une fois que le couperet était passé. « Ad vitam aeternam » a ainsi conclu un Thomas Meunier qui va pouvoir se concentrer pleinement sur sa saison parisien.

Il aura du boulot puisque Thomas Tuchel ne lui fait pas du tout confiance, alors que le joueur se voyait bien profiter du départ de Daniel Alves pour se mettre en avant, et pourquoi pas prolonger son contrat. Car à l’heure actuelle, le Diable Rouge est surtout parti pour quitter libre le PSG à la fin de la saison. Dommage pour un joueur qui était encore estimé à 20 ME il y a peu.