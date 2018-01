PSG : Le mercato du PSG, Pierre Ménès s'en mêle !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato hivernal en est désormais à sa première moitié, et pour le Paris Saint-Germain rien n'a bougé. Alors que certains pensaient que le PSG allait se remuer durant ce mois de janvier, à la fois en signant un ou deux renforts pour son milieu de terrain, mais également en cédant des joueurs afin de rentrer dans les clous du fair-play financier, c'est le grand calme. Répondant à ParisTeam.fr, Pierre Ménès s'est penché sur le mercato du Paris Saint-Germain et a délivré son verdict.

« C’est compliqué car ils ne vont visiblement vendre personne durant ce mercato. Les deux seuls qui pourraient partir, Lucas et Ben Arfa, ne veulent pas partir. Ils n’auront donc pas de marge face au fair-play financier. Il va falloir attendre la saison prochaine. Les postes seront les mêmes : Gardien, arrière gauche et milieu défensif. Lassana Diarra, une bonne idée ? J’ai envie de dire non. Je le trouve pas fiable, il est encore parti jouer n’importe où. Ça me paraît être un risque, d’autant qu’il est visiblement très gourmand sur le plan financier, comme toujours dans sa carrière. Si son expérience peut apporter au PSG ? Motta aussi a de l’expérience. Dans un match où tu subis et tu as moins le ballon, l’expérience, le calme et le vice de Motta peuvent être très importants. Tout le monde est d’accord pour dire que Motta est en fin de course, mais tout le monde est aussi d’accord pour dire que le PSG en aurait jamais pris 6 à Barcelone avec lui », explique Pierre Ménès, pas vraiment favorable à la signature de Lassana Diarra et pas convaincu que le Paris Saint-Germain bougera en janvier.