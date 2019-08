PSG : Le mercato de Neymar plombe Paris, il perd patience

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

De nouveau écarté du groupe face à Toulouse, Neymar est plus que jamais au cœur des discussions, alors que la fin du mercato approche grandement.

Le club parisien aurait aimé boucler le départ du Brésilien rapidement et force est de constater que cet objectif n’a pas été atteint. Désormais, il paraît difficile pour Paris de vendre sa star et de le recruter dans un timing aussi serré. Pour Thomas Tuchel, il est de temps de stopper la plaisanterie. Après la rencontre gagnée face à Toulouse (4-0) au Parc, l’Allemand a demandé à Leonardo de mettre un terme à ce dossier bouillant qui handicape assurément le PSG.

« L'objectif est de clore ce sujet le plus vite possible. Malheureusement, ce n'était pas aujourd'hui. Leonardo sait que je veux que ça s'arrête. Mais c'est une situation pas claire. Une fois qu'elle le sera, il pourra jouer. Neymar pourra-t-il jouer face à Metz, vendredi soir ? Ce n'est pas seulement ma décision. S'il avait pu jouer aujourd'hui, il aurait joué » a indiqué Thomas Tuchel, d’autant plus inquiet que Kylian Mbappé et Edinson Cavani sont sortis sur blessure face au TFC, et devraient tous les deux manquer plusieurs semaines de compétition. Le retour de Neymar est plus urgent que jamais…