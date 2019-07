PSG : Le mercato de Neymar, ce Parisien s'en fout

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cela fait désormais plusieurs semaines que Neymar agite le mercato du Paris Saint-Germain.

Désireux de rentrer à Barcelone, l’international brésilien ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et pour cause, Leonardo a confirmé ce week-end que pour l’heure, il n’avait reçu aucune offre ferme pour le transfert de Neymar, lequel ne sera pas bradé par Paris. Le dossier Neymar perturbe les supporters et certains joueurs du PSG mais pas Julian Draxler, lequel semble regarder l’évolution de cette affaire avec beaucoup de détachement.

« Les rumeurs concernant Neymar ? Cela ne me dérange pas du tout, mais ça dérange peut-être un peu plus le club. Evidemment que personne n'aime lire ce genre de choses. Mais le PSG, ce n'est pas seulement Neymar. Bien sûr que c'est une superstar, un joueur très important pour nous. Nous sommes tous impatients de savoir ce qu'il va se passer » a confié l’Allemand, qui doit sans doute avoir à l’esprit que son temps de jeu sera plus important l’an prochain en cas de départ de Neymar. Reste que pour l’heure, le Brésilien semble plus proche de rester à Paris de partir...