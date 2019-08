PSG : Le mercato de cette star du foot dépend de Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Désireux de rejoindre le FC Barcelone au mercato, Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain.

Et pour cause, il semble quasiment impossible pour le champion d’Espagne en titre de satisfaire les demandes financières de Paris. La piste la plus probable reste celle d’un échange en plus d’une somme d’argent et dans ce cas, Philippe Coutinho pourrait prendre la direction de Paris. Une piste toujours plausible selon les informations de Mundo Deportivo, qui indique que l’avenir de Philippe Coutinho dépend clairement de celui de Neymar en ce mois d’août.

Car pour le média espagnol, il est clair que le Brésilien de Barcelone ne rejoindra pas Arsenal en prêt, comme cela a été avancé par la presse britannique au cours des dernières heures. Ainsi, le Paris Saint-Germain représenterait « l’unique option » pour l’ancien attaquant de Liverpool, dont l’ambition première est tout de même de rester à Barcelone pour s’y imposer, en dépit de la signature d’Antoine Griezmann contre 120 ME au mercato. Reste désormais à voir comment les négociations évolueront entre Paris et Barcelone, alors que Leonardo n’a encore jamais ouvert la porte à un départ de Neymar sous la forme d’un échange.