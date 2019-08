PSG : Le fric du Qatar dégoûte les Français, Paris trinque

Dans : PSG, Ligue 1.

En ce début de semaine, le Paris Saint-Germain fêtait ses 49 ans d’existence. Et clairement, le club de la capitale ne laisse personne indifférent. Encore plus depuis l’arrivée du Qatar, qui a fait du PSG l’un des clubs les plus détestés chez les supporters des autres clubs français. Rien de bien étonnant pour Eric Rabesandratana, lequel a expliqué sur l’antenne de France-Inter que l’argent de QSI faisait des jaloux, et que les Français n’attendaient qu’une chose : l’échec des propriétaires parisiens. Une mentalité qui semble l’agacer au plus haut point…

« On aime détester le Paris Saint-Germain, surtout en Province. C’est bancal… Les gens viennent au stade pour voir les stars parisiennes, pour voir du spectacle, mais ils les détestent et viennent les voir perdre. C’est marrant… En France on est envieux de ce qui réussit, de l’argent. Cela attise l’énervement » a indiqué l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain, qui pense, certainement à raison, que les échecs du champion de France sur la scène européenne font le bonheur de nombreux Français « anti-PSG » depuis la venue de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar en 2011. Probablement que l'argent russe, chinois ou américain est plus propre...