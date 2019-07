PSG : Le fisc attend Neymar avec un coup de massue à 35ME !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Neymar n'a pas encore quitté le Paris Saint-Germain et donc encore moins signé au FC Barcelone, mais de l'autre côté des Pyrénées, les services fiscaux sont déjà en alerte rouge. En effet, le Mundo Deportivo affirme ce dimanche que c'est un redressement de 35ME qui attend la star brésilienne en Espagne, suite à un contrôle détaillé des conditions financières de ses quatre années passées au Barça et de son transfert au PSG. Et cette somme colossale pourrait être saisie de gré ou de force, ce qui selon le média catalan est forcément un rude coup porté aux ambitions du FC Barcelone de faire revenir Neymar lors de ce mercato 2019.

Ce dernier, déjà objet d'un redressement fiscal au Brésil, ne pourra pas échapper à cette sanction, sauf à prendre le risque d'un procès dont les conséquences pourraient être lourdes, les services financiers espagnols n'étant pas tendres avec les footballeurs qui jouent au plus malin, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ayant préféré s'acquitter d'une lourde sanction financière plutôt que de prendre le risque de passer par la case prison (sans toucher 200 euros de salaire comme au Monopoly). Autrement dit, si Neymar multiplie les gestes favorables envers le FC Barcelone, il est de moins en moins certain que le club catalan fera revenir un joueur devenu sulfureux. Au PSG de savoir comment gérer tout cela.