PSG : Le filou, Icardi a berné Kamara et il en rigole

Il y a plus d’une semaine, le Paris Saint-Germain étrillait l’Olympique de Marseille au Parc des Princes (4-0). Grâce notamment à un Mauro Icardi de gala…

Titulaire pour son premier Classico français, l’international argentin a inscrit un doublé. Sur ce match, un homme a particulièrement souffert face à l’ancien capitaine de l’Inter Milan : Boubacar Kamara. Au marquage du buteur parisien sur le premier but, le défenseur de l’OM s’est montré très passif, permettant à Mauro Icardi d’ajuster Steve Mandanda en deux temps. Interrogé par RMC, l’attaquant du Paris Saint-Germain a dévoilé comment il avait berné l’international espoirs français.

« Je vais vous dire la vérité, je ne sais même plus ce que je lui ai dit (rires). Mais j’ai peut-être dit quelque chose, oui... Il a laissé passer le ballon, j’étais là à ce moment-là et j’ai marqué. Mais je ne me souviens pas vraiment de ce que j’ai dit. Ce genre de situation peut arriver sur un terrain. On essaie toujours d’anticiper ce que fera l’adversaire. Je ne sais plus si je lui ai dit 'laisse' ou autre chose » a raconté l’expérimenté attaquant du Paris Saint-Germain, qui a donc bluffé comme un attaquant très rusé pour se jouer de Boubacar Kamara et ainsi mettre le champion de France en titre sur les bons rails face à l’Olympique de Marseille. Espérons pour le club phocéen que Kamara s’en souvienne lors du match retour…