PSG : Le fair-play financier ne menace plus le Paris SG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Tandis que les nuages se sont accumulés au-dessus de Manchester City, dont l'exclusion de la Ligue des champions semble toutefois remise à beaucoup plus tard compte tenu des délais administratifs, le Paris Saint-Germain ne craint pas ce type de sanction. En effet, selon L'Equipe, suite à la décision du Tribunal Arbitral du Sport, l'Instance de Contrôle Financier des Clubs, bras armé de l'UEFA en matière de fair-play financier, a décidé de revenir à sa décision initiale et donc de valider le dernier budget du Paris SG. Nasser Al-Khelaifi peut donc dormir tranquille, même si le président du PSG sait qu'il va tout de même devoir jongler encore une fois afin de rentrer dans les clous.

Car l'an dernier, les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient accepté de ne plus faire figurer l'aide de Qatar Tourism Authority dans son budget, l'UEFA estimant qu'il s'agissait-là d'une aide déguisée de l'état gazier. Cependant, le Paris SG a déjà activé d'autres pistes, notamment avec le contrat de sponsor maillot signé avec Accor, et la probable revalorisation de son engagement avec Nike. Autrement dit, en étant prudent et en réalisant plusieurs ventes pour pouvoir de nouveau recruter, le PSG passera un été tranquille et sera en mesure d'investir sur le marché des transferts. Que demande le peuple parisien...