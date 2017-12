PSG : Le fair-play financier ? Henrique répond aux menaces !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le mercato d'hiver arrive dans moins dans deux semaines, et encore une fois le Paris Saint-Germain est attendu comme l'un des animateurs de ce marché des transferts. Cependant, le PSG est toujours soumis à une enquête des services spécialisés de l'UEFA, lesquels veulent savoir si le club de la capitale respecte bien les règles du fair-play financier. Accusé par le président de la Liga d'avoir triché avec les règles, le PSG ne semble pas réellement trembler. Et ce lundi soir, dans un entretien accordé au Parisien, Antero Henrique rassure les supporters du Paris Saint-Germain.

« Nous sommes tranquilles. Nous connaissons notre responsabilité et les limites qui nous sont imposées par l’UEFA. Cet été, nous avons fait deux opérations exceptionnelles. Neymar et Mbappé étaient d’accord pour nous rejoindre. C’était une opportunité unique. Que devions nous faire dans un cas comme ça ? Nous avons décidé d’y aller, de conclure ces transferts, et ensuite de nous adapter. Nous savons ce que nous devons faire. Mais jamais je ne parlerai de transferts avant l’ouverture du mercato, prévient le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui accuse ses compatriotes espagnols d’avoir mis le feu au poudre. Je crois que dans cette affaire, les Espagnols ont mis beaucoup de pression. Le président de la Liga critique le transfert de Neymar. Ok, mais qu’il nous explique comment le Barça a acheté Neymar en 2013 ! Combien le club a vraiment payé Neymar ? Nous, au PSG, on fait les choses en toute légalité, en payant le montant de la clause libératoire. » Et pan sur la tête du Barça !