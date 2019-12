PSG : Le fabuleux Neymar comble Tuchel de bonheur

Dans : PSG.

Lors des deux derniers matchs du PSG, face à Galatasaray puis contre Saint-Etienne, Neymar a affiché un niveau extraordinaire, allié à une implication parfaite.

Quand la star brésilienne est dans un esprit aussi collectif, il devient tout de suite très compliqué pour les adversaires du Paris Saint-Germain de l’arrêter. Ces dernières semaines, Neymar a pris conscience qu’il devait être plus impliqué et davantage sérieux pour aider le club de la capitale à atteindre ses objectifs. Un renouveau qui fait le bonheur de Thomas Tuchel, comme l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund l’a indiqué ce mardi en conférence de presse avant le déplacement du PSG au Mans.

« Entre lui et moi, pas grand-chose n’a changé. Il est heureux parce qu’il n’est pas blessé. Il attendait de l’équipe qu’elle soit meilleure en grandissant. Il est accepté dans le vestiaire, il est extraordinaire. Il se sent bien physiquement, il aime le foot, il aime jouer dans une équipe compétitive, ce que nous sommes. On peut en profiter, c’est bien » a expliqué Thomas Tuchel, avant d’évoquer la complicité évidente entre Neymar et Kylian Mbappé. « Oui c'est un plaisir d'être le coach de tels joueurs. Ils aiment jouer ensemble, ils ont une belle complicité. C'est ce qu'on veut et je suis convaincu que ça va faire la différence à la fin ». Avec ses deux joyaux à un tel niveau de performance, il est évident que le PSG a de beaux jours devant lui…