PSG : Le dossier Emery sur la table, Nasser Al-Khelaïfi accusé

Dans : PSG, Ligue 1.

Entraineur du Paris Saint-Germain pendant deux ans, Unai Emery n’a pas réussi à mettre en place son projet de jeu avec le club de la capitale. Les échecs en Ligue des Champions, et même celui face à Monaco en Ligue en 2016-17, ont plombé son bilan, tout comme son incapacité à fédérer le vestiaire. Mais l’entraineur espagnol n’en est clairement pas le responsable selon Emmanuel Petit, pour qui Nasser Al-Khelaïfi s’est laissé une nouvelle fois abuser par les stars de son effectif, qui sont passées par lui pour court-circuiter leur entraineur et saper son autorité. Un échec pour lequel le champion du monde 1998 accuse clairement le président parisien.

« Je suis content qu'il ait eu sa chance à Arsenal après deux années frustrantes au PSG. Il a gagné le titre de Ligue 1 mais il n'a pas réussi en Ligue des Champions et certains joueurs ne lui ont pas montré de respect. Et je pense que le président du PSG lui-même ne lui a pas montré du respect. À Paris, il y a trop de monde qui essaye de diriger et Emery s'est retrouvé seul. Et je pense qu'il a été sensible à ça. Durant les dernières semaines au club, on a vu qu'il a changé de personnalité et de manière de fonctionner. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner cette bataille-là dans le club. Ce n'était pas seulement Neymar. Il y a d'autres joueurs qui ont tenté d'influencer les évènements, et quand ça n'allait pas, on allait directement en référer au Président, sans passer par le coach. Je dirais 80% du vestiaire faisait ce qu'il voulait. Et c'est une position dans laquelle aucun coach ne souhaite être. Il y a beaucoup d'égos au PSG et ils n'acceptent pas des ordres de n'importe qui », a prévenu le consultant de RMC, pour qui Unai Emery est en train de montrer sa vraie valeur avec le solide début de saison d’Arsenal.