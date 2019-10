PSG : Le DJ Kimpembe reçoit un conseil musclé !

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

La saison dernière, Presnel Kimpembe a rencontré de grosses difficultés au Paris Saint-Germain, ce qui lui avait coûté sa place en Equipe de France.

De retour à un bon niveau en club, le champion du monde a effectué son come-back en sélection. Mais les mois passent et celui qui est décrit comme le DJ ou encore l’ambianceur du groupe ne parvient pas à bousculer la concurrence imposée par Umtiti ou maintenant Lenglet dans le rôle de défenseur axial gauche amené à accompagner l’indiscutable Raphaël Varane. Pour Alain Roche, il est évident que Kimpembe doit sortir les crocs et travailler encore plus fort pour gratter cette place de titulaire chez les Bleus.

« En aucun cas un joueur de son talent ne peut se contenter d’être l’ambianceur du groupe ou de jouer un match sur deux. À un moment donné, Presnel doit avoir l’ambition de devenir titulaire en équipe de France. C’est allé très vite pour lui. À vingt-trois ans, vous êtes champion du monde et vous évoluez avec Neymar et compagnie au quotidien. Il y a un sentiment d’invincibilité qui peut facilement s’installer quand vous jouez au PSG et le jour où vous êtes un peu moins bien, ça ne pardonne pas. Kimpembe-Varane, cette charnière-là, c’est Desailly – Blanc à la grande époque ! Sur le papier, c’est l’association la plus complémentaire. Presnel est avant tout un défenseur et vous avez besoin de ce type de garçon dans un duo » a commenté l’ancien Parisien dans les colonnes de France Football. Désormais, c’est à Kimpembe de jouer pour convaincre Didier Deschamps de lui accorder plus de temps de jeu.