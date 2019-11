PSG : Le dilemme XXL de Tuchel se confirme

Dans : PSG.

Sur la pelouse de Dijon vendredi soir, Edinson Cavani était de nouveau remplaçant. Plus que jamais, Mauro Icardi est le titulaire aux yeux de Thomas Tuchel.

En attendant le retour de Neymar, le coach allemand aurait néanmoins pu essayer d’associer les deux joueurs. Soit en plaçant Edinson Cavani sur un côté, soit en adoptant un système avec deux attaquants axiaux. Mais visiblement, cette option n’en est pas vraiment une aux yeux de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Une tendance confirmée par le journal L’Equipe, qui indique ce mardi dans ses colonnes qu’il est quasiment impossible de voir le duo Cavani-Icardi débuter un match au Paris Saint-Germain.

« Edi a déjà fait ses preuves dans un tel système avec l’Uruguay, où le duo qu’il forme avec Luis Suarez a marqué la dernière décennie. En privé, il ne cache d’ailleurs pas qu’il apprécie de jouer dans une attaque à deux… En revanche, Icardi, qui a le plus souvent évolué en pointe unique à l’Inter, a parfois été aligné à côté de Lautaro Martinez mais l’expérience fut décevante. Cette première en terre dijonnaise pourrait-elle donner des idées à Tuchel ? Hors blessure, c’est peu probable » indique le quotidien national, pour qui Thomas Tuchel va donc devoir continuer à trancher entre Edinson Cavani et Mauro Icardi. Pour l’heure, son choix se porte clairement sur l’Argentin. Et dire que Neymar n’est pas encore opérationnel. Cela promet de gros maux de tête au coach francilien à l’avenir…