PSG : Un départ pas vraiment surprenant se précise au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dans le viseur du Zenit Saint-Pétersbourg et du Genoa cet été, Lorenzo Callegari est finalement resté au Paris Saint-Germain. Mais inutilisé par Unai Emery cette saison, le jeune milieu de terrain de 19 ans devrait partir dans les prochains jours. Effectivement, Gianluca Di Marzio affirme ce dimanche que Lorenzo Callegari va être prêté à Palerme.

Ces derniers jours, Alessandro Canovi avait confirmé le probable départ de son poulain. « Il a des propositions, on verra. C’est évident que c’est le moment de partir et vivre une autre aventure, une autre vie » avait déclaré l’agent du jeune milieu du PSG. Pour rappel, Callegari n’a plus que six mois de contrat au PSG. Si le prêt venait à se confirmer, alors une prolongation de contrat pourrait être annoncée dans la foulée.