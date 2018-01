PSG : Le deal à peine amélioré proposé par MU pour récupérer Lucas

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Invité à se trouver un nouveau club, Lucas Moura a bien compris qu’il ne pourrait pas continuer la saison au PSG, lui qui est même régulièrement en dehors du groupe pour les matchs.

Le Brésilien se cherche un nouveau point de chute, et rêve d’un club un peu plus prestigieux que Nantes, qui fait le forcing pour ce gros coup. L’intérêt de Manchester United convient beaucoup plus aux aspirations de l’ancien de Sao Paulo, qui se souvient qu’Alex Ferguson voulait déjà en son temps le faire venir, avant que le PSG ne lui couper l’herbe sous le pied. Les Red Devils pourraient prendre une forme de revanche puisque José Mouinho apprécie beaucoup le profil de l’ailier parisien, qui a l’énorme avantage d’être libre de participer à la Ligue des Champions. Si, dans un premier temps, le club anglais a tenté de convaincre le PSG avec un prêt, la donne aurait quelque peu changé selon The Independent.

Le journal anglais affirme que les dirigeants mancuniens vont désormais effectuer une offre qui comprend un prêt puis une option d’achat à hauteur de 17 ME. Un prix qui ne va pas faire bondir de joie les dirigeants parisiens, qui souhaitent non seulement récupérer plus d’argent, mais si possible dès le mois de janvier. Il reste que Lucas est inutilisé à l’heure actuelle, et que son contrat prend fin en juin 2019. Autant dire que, faute de meilleure offre dans les prochaines semaines, le PSG va peut-être devoir s’asseoir avec Manchester United à la table des négociations à ce rythme-là.