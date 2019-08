PSG : Le coup tordu à 35 ME de Neymar au Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même s’il n’ose pas le dire tout haut, Neymar rêve de revenir au FC Barcelone, club avec lequel il a connu le succès européen, et notamment la victoire en Ligue des Champions.

Jusqu’où est prêt à aller le Brésilien pour forcer son transfert ? Visiblement pas très loin puisque le numéro 10 parisien s’entraine sans rechigner, et a participé par exemple à toutes les opérations commerciales lors de la tournée en Asie. Pas de bras de fer en vue, surtout que le club catalan, peu armé financièrement, ne renverse pas des montagnes pour le faire signer. Et même en cas d’accord avec le PSG pour un transfert, Neymar ne sera pas forcément prêt à tous les sacrifices financiers.

C’est l’information dévoilée par l’émission El Chiringuito, pour qui l’effort qu’est prêt à consentir le « Ney » sur son salaire n’est vraiment pas colossal. L’ancien prodige de Santos serait prêt à… conserver le même salaire, qui passerait de 36,8 ME par an au PSG, à 35 ME du côté de la Catalogne. Pas forcément ce qui est attendu par les dirigeants barcelonais, qui ont par exemple apprécié qu’Antoine Griezmann fasse un effort sur le plan financier pour conserver son salaire identique de l’Atlético au Barça. Mais pour Neymar, qui avait vu sa fiche de paye grimper lors de son passage à Paris en 2017, conserver les mêmes revenus après deux saisons décevantes risque d’être un sacré os dans les négociations s’il garde cette position jusqu’au bout.