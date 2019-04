PSG : Le compte Twitter de Kylian Mbappé piraté

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce mercredi, peu après 14h, un étrange message est apparu sur le compte Twitter de Kylian Mbappé, lequel est tout de même suivi par 2,6 millions de followers sur toute la planète. « Voulez un “shoutout”? €200 in BTC. DM me. BTC only », expliquait ce message, clairement destiné à soutirer des fonds à des personnes éventuellement intéressées pour utiliser ce compte. Bien évidemment le hacker demandait une rémunération en Bitcoin, ce qui lui permet de conserver un anonymat total pour ceux qui éventuellement seraient prêts à marcher dans la combine..ou à se faire avoir. Malgré de très nombreux signalements, Twitter n'a pas encore supprimé le message en question.