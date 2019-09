PSG : Le comportement de Neymar, Kylian Mbappé n'a pas aimé

Dans : PSG, Ligue 1.

En dépit d’un coup de chaud en mai lors des Trophées UNFP avec sa petite phrase qui a mis le feu pendant quelques jours, Kylian Mbappé a passé un été tranquille sur le plan des rumeurs.

Il n’a jamais été annoncé sérieusement dans le viseur d’un ténor européen, et son ambition est toujours de continuer à grandir au PSG, et bien évidemment d’aller enfin loin en Ligue des Champions. Pour le moment, malgré un recrutement cohérent, la situation de Neymar occupe tous les esprits. Et cela dérange un peu le champion du monde, qui selon Le Parisien n’a pas vraiment goûté cet été qui a pesé sur l’ensemble du club. Une preuve que dans le vestiaire, tout le monde ne monte pas au créneau pour défendre l'ancien barcelonais.

« Mbappé sait qu’il aura plus de chances d’atteindre ses objectifs élevés avec Neymar, même s’il n’a pas toujours cautionné les égarements du Brésilien », explique ainsi le journal francilien, pour qui l’attitude de son coéquipier n’est pas vraiment irréprochable, même s’il faudra tourner la page avec la saison qui débute. Le PSG a en effet besoin d’une équipe au complet, sans blessés, suspendus ou tourments, pour aller loin et remplir enfin ses objections nationaux comme européens.