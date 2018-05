PSG : Le come-back de Ben Arfa chez un ténor de Serie A ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Cela fait désormais plus d’un an qu’Hatem Ben Arfa n’a plus joué un match officiel avec le PSG.

Une éternité pour un joueur qui n’est pas blessé, mais simplement fâché avec son entraineur et sa direction. Après avoir refusé de partir en cours de contrat, l’attaquant français est désormais libre de choisir son futur point de chute. Son entourage a déjà fait savoir qu’il refuserait une destination exotique, et compte le voir rejoindre un club ambitieux en Europe ou en France.

Un vœu qui pourrait se réaliser de l’autre côté des Alpes, puisque le journaliste Patrick Juillard affirme que des contacts ont lieu avec plusieurs grosses équipes de Serie A. Si une arrivée à la Juventus semble difficilement imaginable, les deux clubs de Milan, l’AC et l’Inter, ont toujours eu un œil sur le natif de Clamart, et pourraient profiter de son statut de joueur libre pour tenter de le relancer une nouvelle fois. Spécialiste des rebonds dans sa carrière, Hatem Ben Arfa, également suivi par Lyon et Marseille en France, ne demande que ça.