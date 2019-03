PSG : Le clash est total, Rabiot se voit bien se faire virer !

Dans : PSG, Ligue 1.

Volonté de satisfaire les supporters, ras-le-bol devant la situation ou véritable problème de comportement, le dossier Adrien Rabiot fait de nouveau la Une en cette fin de semaine.

Le contre-feu est en tout cas imparable à l’approche du match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Adrien Rabiot a été mis à pied ce jeudi par son club, dans une scène où la tension était palpable au centre d’entrainement du PSG, comme le raconte Philippe Sanfourche.

« La vidéo qu’Adrien Rabiot a likée c’est celle où Patrice Evra répond à Jérôme Rothen, où il y a un échange musclé entre les deux. Je ne dis pas que c’est bien ou pas bien, mais ce n’est pas celle au stade où il dit qu’ ‘ici c’est Manchester’. Là, effectivement, ce serait une provocation ouverte. Sinon, Adrien Rabiot s’est présenté à l’entraînement au Camp des Loges jeudi après-midi. Antero Henrique est venu le voir immédiatement pour lui remettre la lettre qui signifie qu’il est mis à pied. Il lui a demandé de la signer et il a refusé. Il est resté, a participé à la séance, et quand il est allé aux soins, d’autres personnes du staff sont venus lui dire qu’Antero Henrique ‘insiste et qu’il est hors de question qu’il reste parce qu’il est mis à pied’. Là, il est parti, sans prendre la lettre », explique le journaliste de RTL, très proche du clan Rabiot et même bien informé sur l’issue probable de ce dossier selon l’international français.

« La lettre lui a été envoyée par mail et il y a une convocation à un entretien avec une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat. Dans le clan Rabiot, on s’attend à un licenciement et pas autre chose », a prévenu Philippe Sanfourche, pour qui cet épisode marque la fin de l’aventure de Rabiot au PSG. Nul doute que le milieu de terrain ne se laissera pas faire dans ce bras de fer qui a de grandes chances de finir par se régler devant les tribunaux.