PSG : Le clan Rabiot contacté par un gros rival du PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le flou concernant l'avenir d'Adrien Rabiot augmente encore ce mercredi. Car après le FC Barcelone, qui fait un énorme forcing, et plus récemment l'AC Milan, c'est cette fois Liverpool qui est entré dans la danse. ESPN affirme en effet que les dirigeants des Reds ont contacté Véronique Rabiot, mère et représentante du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Forcément cette piste fait causer puisque le club de la Mersey est dans la même poule que le PSG en Ligue des champions et que cette approche ne tombe peut-être pas au meilleur moment.

Mais pour plaider la cause de Liverpool, Jurgen Klopp en personne aurait décroché son téléphone afin de parler directement avec Adrien Rabiot et lui faire connaître son intérêt. Pour rappel, Adrien Rabiot a entamé sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain et sauf prolongation il signera où il le souhaite et gratuitement lors du prochain mercato. De quoi forcément attirer du monde autour de son cas. Du côté des dirigeants du Paris SG, même si la relation avec le milieu de terrain est tendue, on pense toujours pouvoir trouver un accord pour allonger son contrat de deux ou trois saisons supplémentaires.