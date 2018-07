PSG : Le clan Neymar s’annonce au Real Madrid tôt ou tard !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Déterminé à recruter Neymar depuis des mois, le Real Madrid n’a sûrement pas changé d’avis après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Et cela même si vendredi les Merengue ont démenti des contacts en cours.

Le vainqueur de la Ligue des Champions a besoin de frapper un gros coup pour montrer que le transfert du Portugais ne l’affaiblit pas. Et pour ça, la signature de l’attaquant du Paris Saint-Germain semblait idéale. C’est pourquoi un représentant de la Maison Blanche s’est rendu à Sao Paulo pour rencontrer le clan Neymar. Sur le plan financier, aucun doute, le Real a les moyens de convaincre sa cible même si ce n'est pas cette saison.

Le plus difficile sera d'amadouer le président Nasser Al-Khelaïfi qui refuse catégoriquement de lâcher sa star à 222 M€. Un transfert cet été, un an après son arrivée, semble donc improbable. « Peut-être pas au prochain mercato, mais je pense qu'à un moment donné, il ira au Real Madrid », a prévenu un proche du Brésilien contacté par Globoesporte. Reste à savoir si les Merengue sont prêts à attendre une année supplémentaire pour attirer celui qui est annoncé comme le successeur de CR7. A priori oui, mais jusqu'au 31 août on peut s'attendre à tout...en prévenant le PSG avant évidemment, c'est la promesse des dirigeants du Real Madrid.