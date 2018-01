PSG : Le clan Ben Arfa lâche une décla mystérieuse

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce lundi matin, le mercato d'hiver a désormais ouvert officiellement ses portes. Et du côté du Paris Saint-Germain, un dossier suscite de très nombreuses interrogations, c'est celui d'Hatem Ben Arfa. Car si ce week-end des rumeurs ont évoqué un accord trouvé avec un club en Turquie, elles ont rapidement été balayées, aucune négociation n'étant en cours actuellement concernant le joueur formé à Lyon. Et ce ne sont pas les propos de l'avocat de Ben Arfa qui vont éclaircir la situation.

Interrogé sur le site du Monde, Maître Jean-Jacques Bertrand, qui a notamment défendu le joueur du PSG lorsque ce dernier a été mis à l'écart, laisse planer le mystère. Hatem Ben Arfa veut-il partir dès ce mercato du Paris Saint-Germain ou attendre juin afin de filer libre après avoir encaissé six mois de salaire plein pot sans jouer une seconde comme c'est le cas depuis le début de saison ? « Il a envie de jouer dans un environnement sportif qui lui sera plus favorable. Sa vie n’a été faite que de hauts et de bas. Là, il est dans un bas et il doit attendre le prochain haut », affirme Maître Bertrand, confiant sur la possibilité pour Hatem Ben Arfa de rebondir. Reste à savoir où...