PSG : Le chiffre qui montre que Neymar ne vaut plus 200 ME

Dans : PSG, Ligue 1.

Joueur le plus cher de l’histoire depuis son transfert à 220 ME en 2017, Neymar était courtisé par le FC Barcelone l’été dernier.

Mais devant la fermeté du PSG à récupérer au moins 200 ME avec son numéro 10, le club espagnol, et les autres également, n’ont pas pu s’aligner. Le manque de moyens financiers a été évoqué, mais le fait de pouvoir recruter Neymar provoque-t-il toujours autant la frénésie ? Sa dernière blessure à la cuisse qui va l’éloigner des terrains pour un mois risque quand même de refroidir les éventuels acquéreurs. Surtout que le bilan commence à être lourd pour le Brésilien.

En effet, entre les blessures, suspensions et mises au repos, Neymar a déjà manqué 52 rencontres du PSG en un peu plus de deux ans, soit 43 % des rencontres disputées par le club de la capitale. Des chiffres impossibles à imaginer pour des stars comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, plus âgés et qui ont pourtant déjà tout prouvé. Mais l’ancien prodige de Santos ne parvient toujours pas à enchainer les périodes sans blessure, et cela commence à devenir inquiétant pour le PSG, mais aussi pour l’avenir du joueur. Seule nouveauté cette année, cette blessure intervient en première partie de saison, à l’heure où le PSG est déjà leader de son championnat mais aussi de sa poule de Ligue des Champions.