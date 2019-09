PSG : Le changement c'est maintenant, Neymar valide !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans l’histoire du championnat de France, peu de joueurs ont autant divisé les supporters que Neymar. Et pour cause, le n°10 du Paris Saint-Germain est un joueur extraordinaire, sans doute l’un des plus forts que la Ligue 1 ait connue. Mais difficile de s’attacher à l’homme, très renfermé, peu présent dans les médias et dont l’attitude est parfois déplorée par les supporters. Néanmoins, la star brésilienne travaille sur son comportement et sur son ouverture aux autres, comme il l’a indiqué avec franchise dans une interview accordée au Daily Mirror dans le cadre de la sortie d’un parfum.

« Je ne suis pas quelqu’un de bavard. Je suis un mec très réservé, je garde tout pour moi-même » assure l’attaquant du Paris SG avant de poursuivre. « Il arrive un point où je finis par être frustré, où je me mets en colère, où j’explose et où je m’exprime mal. J’essaie de m’améliorer à ce propos. Chaque fois que je dois avoir une conversation avec quelqu’un, j’essaie de parler. Et je crois que ça me fait du bien. Je crois que quand mentalement, vous vous sentez bien, les choses se passent naturellement. Vous êtes plus susceptible de faire de bonnes choses. Si vous n’allez pas bien, tout ne se passe pas comme vous vous y attendiez. Parfois, c’est difficile parce qu’on doit toujours être parfait. Et en tant qu’être humain, c’est impossible » a commenté Neymar, dont l’attitude est parfaite depuis son retour sur les terrains de L1 la semaine passée. Espérons pour les fans du PSG que cela dure.