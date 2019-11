PSG : Le cauchemar en Ligue des Champions est fini, Leonardo est là

Dans : PSG.

Le PSG se doit d’afficher d’autres valeurs en Ligue des Champions pour enfin réussir à passer les quarts de finale, a demandé Leonardo.

Le faible niveau de la Ligue 1, l’absence des stars, la malchance ou l’arbitrage, tout a été évoqué pour expliquer les misères du PSG en Ligue des Champions. Dès que les matchs à élimination directe arrivent, les Parisiens perdent de leur superbe et trébuchent, parfois de manière grotesque comme ce fut le cas face à Manchester United la saison passée. Revenu au chevet du Paris SG, Leonardo espère bien être celui qui va aider à inverser la tendance. Et pour cela, le dirigeant brésilien estime qu’un travail doit aussi être fait dans les têtes, pour chasser les démons.



« Je pense qu'on doit sortir de ce qui s'est passé ces dernières années, sortir de ce film parce que le fait d'avoir été éliminé la saison dernière ne signifie pas que tu vas l'être cette année. On doit construire un effectif qui rassemble toutes ses forces dans la même direction. Le secret c'est de construire cette synergie. Ce n'est pas arrivé beaucoup de fois mais c'est ce qu'on cherche », a livré Leonardo à Estadio Interativo. Une sortie qui confirme en tout cas que le dirigeant brésilien cherche à mettre en avant le collectif et la solidarité, comme les recrutements de joueurs comme Ander Herrera et Pablo Sarabia le confirment. Un nouvel état d’esprit, pour enfin passer ce cap tant attendu depuis l’arrivée de QSI au PSG ?