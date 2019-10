PSG : Le bug à 25ME poussé de force à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Tout s’est presque passé comme sur du velours pour Leonardo sur le marché des transferts cet été.

Le directeur sportif a réussi à faire venir les renforts qu’il souhaitait, ou du moins des joueurs capables d’améliorer l’équipe techniquement et mentalement. Mais le Brésilien est aussi parvenu à éjecter quelques boulets. En premier lieu Jesé Rodriguez, qui n’a jamais réussi à s’imposer au PSG, et n’a connu que des prêts ratés. C’est bien parti pour continuer puisque l’ancienne pépite du Real Madrid se morfond actuellement au Sporting Portugal. Depuis le début de la saison, l’Espagnol n’a disputé que 204 minutes, et son entraineur n’en veut déjà plus. Le journal local Correio de Manhā annonce en effet que le club lisboète rêve déjà de le renvoyer en avance au PSG, dès le mois de janvier.

Car Jesé n’est pas parti pour s’imposer au Portugal, mais surtout son salaire se monte au total à 2 ME pour le club local. Toutefois, un retour à Paris n’est pas du tout prévu, surtout que le joueur, qui a joué quelques secondes face à Metz en début de saison, a déjà porté deux maillots, et n’a donc plus le droit de connaître un nouveau club cette saison. Autant dire que le PSG n’a aucun intérêt à faire un effort pour le récupérer, et tant pis pour les dirigeants portugais qui s’en mordent visiblement déjà les doigts. Pour le Paris Saint-Germain, il n’y aura alors plus qu’une seule saison attendre avant la fin du contrat de Jesé, en 2021.