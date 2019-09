PSG : Le boss est de retour, Marquinhos s'enflamme

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé pendant l’été 2013 au moment où Leonardo faisait ses valises, Marquinhos est probablement la dernière pioche indiquée par le Brésilien avant de partir.

Un choix qui fait encore une fois l’unanimité six ans après. L’ancien de la Roma est devenu un taulier et surtout le symbole du visage que les supporters veulent voir, celle d’un joueur qui donne tout et fait preuve d’humilité et de dévotion sur le terrain. Alors forcément, avec le retour de Leonardo aux commandes, « Marqui » se frotte les mains et ne se cache pas pour le faire savoir. Pour l’international brésilien, c’est une très bonne décision venue d’en haut, et qui va permettre de remettre de l’ordre dans la maison.

« C’est quelqu’un de très proche dans le vestiaire qui prend surtout les décisions et les choses en main. Le président a donné le feu vert pour régler l’organisation du club. Oui Leonardo est un bon gardien de la maison », a souligné Marquinhos sur France 3. S’il faut encore laisser du temps à Leonardo, son entrée en matière aura en tout cas fait l’unanimité, entre ses prises de parole et sa position ferme pour Neymar, ses décisions fortes sur les jeunes du club, et ses coups réalisés sur le marché des transferts.