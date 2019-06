PSG : Le beau message de Kylian Mbappé à Gigi Buffon

Dans : PSG, Ligue 1.

En marge du regroupement de l'équipe de France, Kylian Mbappé a réagi ce mercredi soir à l'annonce du départ en fin de saison de Gianluigi Buffon du Paris Saint-Germain. Et visiblement le Champion du monde du PSG n'a que des bonnes choses à retenir de cette seule saison passée avec le légendaire gardien de but italien.

« Gigi, je viens d’apprendre la nouvelle. Jouer avec toi, même si ce n’est qu’une petite année dans ton énorme carrière a été très enrichissante parce que jamais je n’aurai imaginer avoir un jour cette opportunité. Tes conseils et ta bonne humour auront été précieux tout au long de la saison. Tu m’as apporté tellement en 12 petits mois seulement que je te suis à jamais reconnaissant. Tu es et resteras à jamais un grand monsieur de ce sport. Un immense MERCI 🙏🏽❤️ @gianluigibuffon », a indiqué, via les réseaux sociaux, Kylian Mbappé.